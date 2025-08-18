Nych trionfa al Giro del Portogallo

La Anicolor fa festa. Rafael Reis vince la cronometro valida per la decima e ultima tappa . Una frazione come una sparata di cannone per il portoghese che ha tenuto i 53 di media precedendo di 16 secondi il compagno di squadra Artem Nych che invece ha vinto il Giro, primo nella Generale staccando di 1'15'' il francese Guerin. Reis invece la competizione l'ha aperta e chiusa vincendo la prima e l'ultima tappa. L'edizione 2025 della Volta a Portugal prevedeva un percorso piuttosto impegnativo da affrontare in 10 tappe adatte a ogni tipo di interpretazione con una particolare attenzione però ai grimpeur, visto che ben 5 arriva su 10 erano previsti in quota: Torre Covilha e Montejunto veri e propri tapponi da grande giro. E in attesa della Vuelta di Spagna che ha scelto il Portogallo ha provato, testato gamba e tenuta.







