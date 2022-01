Odermatt conquista anche Adelboden

Il Tempio del Gigante di Adelboden incorona Marco Odermatt, leader di specialità e di Coppa. Nonostante una seconda manche non perfetta, lo svizzero ha conservato 48 centesimi sull'austriaco Feller e 54 sul francese Pinturault. Gli azzurri sono lontani dai primi, il migliore di loro è Giovanni Borsotti, diciassettesimo. Riccardo Tonetti, buon undicesimo a metà gara, ha sbagliato troppo nella seconda finendo fuori dai 20.Ma la squadra ha trattenuto il fiato per la brutta caduta di Luca De Aliprandini che ha inforcato prima del muro finale. Dopo il grande spavento, De Aliprandini si è rialzato per cui in attesa di accertamenti medici non presentava comunque sintomatologie da infortunio serio. Il problema sono però i tempi di recupero visto l'imminente avvio dei Giochi Olimpici Invernali. Tornando al dominatore Odermatt, già nella prima manche aveva messo le basi per un'altra vittoria. Distacchi importanti da gestire in una seconda nella quale l'elvetico non ha pennellato, ma giustamente ha preferito prendersi il lusso di non rischiare. Domani la tappa di Adelboden si conclude con lo slalom speciale: l'Italia punta sul giovane Alex Vinatzer.