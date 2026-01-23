Odermatt vince il SuperG di casa

Marco Odermatt ha finalmente conquistato Kitzbühel. Nella SuperG antipasto alla discesa libera, il fuoriclasse svizzero ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera sulla "Streif". Non è stata una vittoria scontata: Odermatt ha fermato il cronometro a 1’13”25, imponendosi per soli 11 centesimi su Von Allmen e per 30 centesimi su Babinsy. La gara dell'elvetico è stata un capolavoro di gestione del rischio con qualche brivido per una linea non perfetta che ha tenuto il risultato in bilico fino all'ultimo metro. In casa Italia, il bilancio lascia spazio a sentimenti contrastanti. Mattia Casse è stato il migliore degli azzurri, chiudendo al settimo posto a 67 centesimi; la sua è stata una prova solida, macchiata però da un eccesso di cautela proprio che gli è costato il podio. Sorride Giovanni Franzoni: partito con il pettorale 23, il giovane bresciano ha sciato alla pari con Odermatt nella parte alta, chiudendo decimo e centrando il suo secondo miglior risultato in carriera. Applausi anche per l'eterno Christof Innerhofer, dodicesimo nonostante il pettorale alto e la visibilità ridotta .Paura per Alexis Pinturault. Il campione francese è caduto rovinosamente dopo il salto ed è stato evacuato in elicottero, facendo temere un grave infortunio. Ora l'attenzione di tutto il Circo Bianco si sposta sulla gara regina: la discesa libera sulla Streif integrale in programma domani.







