MONDIALI NUOTO Oggi il Settebello si gioca l'Oro Il Setterosa batte il Canada e si qualifica per Parigi 2024

Al termine di una finale tiratissima vinta per 8-7, la nazionale femminile degli Stati Uniti ha vinto la medaglia d'oro nella pallanuoto. Le americane sono riuscite a resistere al gran finale dell'Ungheria soprattutto grazie alle parate di Ashleigh Johnson, decisiva nel regalare l'ottavo oro della storia al suo paese. Nella finalina invece il bronzo va alla Spagna, 10-9 sulla Grecia. C'è una buona notizia anche per il Setterosa che avendo battuto il Canada 18-12 nella finale per il settimo posto conquista il pass Olimpico per Parigi 2024.

Oggi tocca agli uomini in vasca per l'oro contro la Croazia. Intanto le finali di nuoto continuano a ritmo incessante. I 100 Stile Donne premiamo l'olandese Steenbergen che ferma il cronometro sui 52''26 e precede sul podio la rappresentante di Hong Kong Haughey e l'australiana Jack. Titolo Donne in palio anche nella disciplina dei 200 Rana: un'altra olandese vince la medaglia d'oro, è Tes Schouten in 2'19''81 davanti alla statunitense Kate Douglass e alla canadese Pickrem. Due finali maschili a stretto giro: quella dei 200 dorso con lo spagnolo Hugo Gonzales a toccare per primo. Il suo tempo di 1'55''30 è di 10 centesimi più basso di quello dello svizzero Mityoukov. Terzo il sudafricano Coetze. Nei 200 Rana medaglia d'oro per il cinese Zhiahao Dong, 2'07''94 sull'olandese Corbeau l'americano Nic Fink.

