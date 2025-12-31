Olimpiadi, -5 all'arrivo della fiamma a Rimini: Nicole Piomboni accenderà il braciere

La fiaccola olimpica di Milano-Cortina trascorrerà Capodanno tra la Puglia e il Molise. La 24^ e ultima tappa del 2025 del suo percorso attraverso l'Italia si è conclusa a Bari, dove il fuoco sacro di Olimpia è arrivato sul palco di largo Gianella, da cui l'1 gennaio riprenderà la risalita fermandosi a Campobasso.

In Puglia, tra i tedofori di spicco c'è stato anche Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo bicampione del mondo in carica, che ha acceso il braciere nella propria Lecce. Al cambio dell'anno, la fiaccola si avvicinerà rapidamente a San Marino, che lambirà soltanto, attraversando le province di Pesaro Urbino e di Rimini. La tappa sarà quella del 5 gennaio, con ripartenza da Ancona e arrivo in piazza Malatesta.

Il fuoco di Olimpia transiterà prima da Fano, poi rientrerà verso Urbino, dove attraverserà il centro storico, portata da cinque tedofori, mentre saranno 16 i portatori a Pesaro. Poi prenderà la via della Romagna, facendo tappa a Gradara. Varcato il confine, farà tappa a Riccione, entrando in città da via Milano poco dopo le 16. Infine, l'ultima fermata, a Rimini, dove alle 17, nella City Celebration di piazza Malatesta, sarà ripercorso il viaggio della fiamma fin qui, mentre alle 17.30, durante un momento dedicato a Rimini, ci sarà un intermezzo affidato a Maurizio Stecca, leggenda riminese della boxe, oro olimpico a Los Angeles 1984.

La fiamma, accompagnata da un convoglio lungo 200 metri, partirà da viale Regina Elena, percorrerà il lungomare, attraverserà il Ponte di Tiberio e arriverà in piazza Malatesta. Gli ultimi due tedofori saranno Mirco Acquarelli, insieme al Riviera Basket Rimini, squadra del campionato di basket in carrozzina, e Nicole Piomboni, schiacciatrice riminese del Macerata Volley di Serie A1, che avrà l'onore di accendere il braciere, alle 19.30.







