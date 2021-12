LOS ANGELES 2028 Olimpiadi a rischio per pugilato, pentathlon moderno e sollevamento pesi

L'Esecutivo del CIO riunito a Losanna ha inserito skateboard, arrampicata e surf nel programma olimpico di Los Angeles 2028: per rispettare il limite di 28 discipline sono state escluse pugilato, pentathlon moderno e sollevamento pesi. Per queste tre discipline rimane aperto "un percorso per poter potenzialmente essere incluse". Per queste federazioni infatti c'è un procedimento in corso e dovranno dimostrare di aver superato il commissariamento e ripristinato la trasparenza, la credibilità finanziaria e di governance.

