Olimpiadi al via con il botto per l'hockey femminile: l'Italia supera 4-1 la Francia

Il via ufficiale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 sarà in programma venerdì sera con la cerimonia d'apertura ma, intanto, si stanno già svolgendo le prime gare. Ed è un debutto indimenticabile per la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio. Presso l’affollata Ice Hockey Arena di Santa Giulia - con 9000 persone - l'Italia ha superato la Francia con un netto 4-1, conquistando la prima storica vittoria olimpica della loro storia. Nonostante l'iniziale vantaggio transalpino siglato da De Serres, le Azzurre hanno reagito con carattere pareggiando subito con Kayla Tutino. Nel secondo periodo Rebecca Roccella ha firmato il sorpasso, mentre le reti di Matilde Fantin e Kristin Della Rovere nel terzo tempo hanno chiuso i giochi, regalando al pubblico di casa una prestazione dominante. Prossimi appuntamenti contro Svezia (sabato 7 febbraio, ore 14:40), Giappone (lunedì 9 febbraio, ore 12:10) e Germania (martedì 10 febbraio, ore 16:40).