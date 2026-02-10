MILANO CORTINA 2026 Olimpiadi: Constantini-Mosaner sono di bronzo nel doppio misto di curling

Il doppio misto di curling non riesce a confermare lo straordinario oro di Pechino 2022 ma torna sul podio olimpico a quattro anni di distanza, in casa e con il tifo del pubblico di Cortina. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono medaglia di bronzo dopo aver battuto nella “finalina” la Gran Bretagna con il punteggio di 5-3.

Un torneo condotto nel migliore dei modi dai due azzurri, con il round robin chiuso al 2° posto prima del ko in semifinale contro gli Stati Uniti al termine di una partita combattuta. Bravi Constantini e Mosaner a riscattarsi prontamente, non tremando nel momento decisivo. Per l'Italia è l'11^ medaglia in questi Giochi Olimpici, la settima colorata di bronzo.



