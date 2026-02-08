MILANO CORTINA 2026

Olimpiadi, dallo slittino l'ottava medaglia con Dominik Fischnaller

Olimpiadi, dallo slittino l'ottava medaglia con Dominik Fischnaller.

Dominik Fischnaller è ancora medaglia di bronzo. L'azzurro dello slittino bissa il risultato conquistato a Pechino e conquista l'ottava medaglia per l'Italia. Sul gradino più alto del podio Max Langenhan per la Germania, argento per l'austriaco Jonas Mueller. Grazie a questo risultato la spedizione azzurra conferma il suo ottimo avvio nelle Olimpiadi di Milano Cortina. È record di medaglie per l'Italia dopo due giorni di gare.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy