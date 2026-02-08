Olimpiadi, Dalmasso di bronzo nel parallelo femminile di snowboard

La quinta medaglia italiana delle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva dallo snowboard, ed è un altro bronzo. Lucia Dalmasso vince una la small final di parallelo tutta tricolore contro la connazionale Elisa Caffont. Uscite entrambe in semifinale, sfavorite anche dall'aver gareggiato sul lato più consumato della pista - cosa che ha penalizzato anche gli azzurri arrivati ai quarti di finale anche al maschile -, nell'ultimo atto le due italiane hanno lottato fino alla fine.

A partire meglio è stata Caffont, che al primo rilevamento era avanti di 27 centesimi. Passato il tratto più rovinato della neve, Dalmasso ha però messo il turbo ed è riuscita a recuperare proprio nelle porte conclusive, vincendo il bronzo per soli 11 centesimi. È la sua prima medaglia olimpica, dopo i 10 podi ottenuti in Coppa del mondo.







