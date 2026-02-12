Olimpiadi, en plein Italia nel doppio di slittino: è oro anche al maschile

Otto millesimi per un'impresa che ha quantomeno dello straordinario, di sicuro dell'inedito. Dopo il successo di Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel debutto del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi, l'Italia fa en plein e si prende l'oro anche al maschile, grazie a Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.

Terzi alla fine della prima manche, nella seconda gli azzurri sono capaci di cancellare anche l'errore commesso nella parte iniziale, scendendo a cannone per il resto della pista e sopravanzando le due coppie che stavano loro davanti. Lontanissimi gli statunitensi Mueller e Haugsjaa, battuti per soli otto millesimi gli austriaci Steu e Kindl.

Con questa medaglia l'Italia sale a 13, al pari della Norvegia, che conduce il medagliere con 7 ori vinti, seguita dagli Stati Uniti con 12 medaglie complessive, di cui 4 ori, come gli azzurri, ma con 6 argenti contro 2.























