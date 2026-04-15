Olimpiadi estive: Milano, Torino e Genova verso una candidatura per il 2036 o 2040

Passata l'euforia per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, l'Italia lavora per accaparrarsi una nuova edizione dei Giochi, stavolta estiva: Milano, Torino e Genova, insieme alle Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, vogliono presentare una candidatura congiunta per ospitarli nel 2036 o nel 2040.

Per il momento si tratta solo di un'intenzione manifestata, ma la voglia c'è e, dopo un primo incontro tra i tre sindaci e i tre presidenti regionali, gli enti hanno emesso un comunicato per annunciare "l'avvio di un percorso congiunto". L'idea è di lavorare "a una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione del Giochi olimpici e Paralimpici estivi".

Per dar forza alla propria candidatura, le parti potrebbero contare sulla presenza sul territorio di strutture e infrastrutture sportive, universitarie e fieristiche già costruite, visto che il Comitato olimpico e il Comitato paralimpico internazionale fanno ormai della sostenibilità e del riuso uno dei punti fondanti per assegnare un'edizione dei Giochi. La prima fase prevede la costruzione di un gruppo operativo che coinvolga le sei istituzioni interessate per definire il percorso di candidatura. Se poi sarà effettivamente presentata, lo si deciderà al termine di valutazioni tecniche e di un confronto con le istituzioni nazionali e il movimento sportivo.







