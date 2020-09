GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO Olimpiadi, in Giappone solo con tampone negativo

Il Giappone consentirà l'ingresso agli atleti stranieri per i Giochi Olimpici in programma a Tokyo nell'estate 2021 solo se questi soddisferanno una serie di requisiti al loro arrivo nel paese nipponico, su tutti sottoporsi ad un tampone entro 72 ore dalla partenza risultando negativi al coronavirus.

Inoltre, gli atleti in gara dovranno attenersi ad altre disposizioni governative come l'obbligo di scaricare un app per il tracciamento sullo smartphone, conservare un registro con le loro condizioni di salute e il divieto di usare mezzi pubblici. Ciascun comitato olimpico sarà responsabile del comportamento dei propri atleti. Per le Olimpiadi sono attesi 1100 partecipanti provenienti da oltre 200 paesi.



