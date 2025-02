Olimpiadi invernali Milano – Cortina -365 giorni

365 giorni all'accensione della Fiamma Olimpica che illuminerà Milano – Cortina dal 6 al 12 febbraio 2026. Tutto pronto o quasi, un anno passa in fretta e ormai il clima olimpico con tutta la sua robustezza è entrato in Italia. La sfida è alle porte, l'Italia deve dimostrare di essere all'altezza, e che, quel 24 giugno 2019 il CIO non ha sbagliato a scegliere Milano – Cortina e non Stoccolma per l'organizzazione di un evento planetario che misurerà la temperatura al bel paese. Il Presidente del Coni Giovanni Malagò conosce bene i rischi di una sfida come questa, in cui l'organizzazione non deve avere sbavature. In diversi casi, in passato i grandi investimenti per eventi di questa portata non hanno generato un'eredità, gli impianti obsoleti erano, e obsoleti con un minimo di imbiancatura sono rimasti. Oggi, nell'epoca in cui viviamo non può più essere così. Le cattedrali nel deserto non hanno più alcun senso.

L'Italia sarà sotto la lente di ingrandimento, tutto deve girare secondo i canoni di un efficienza maniacale. L'era del pressapochismo è terminata, oggi l'Italia ha, davanti a sé, una vetrina straordinaria per dimostrare quanto vale in senso generale. Rispettati i tempi dei cantieri principali, la consegna della struttura che ospiterà l'hockey uomini sarà completata entro ottobre. Sono tre le regioni in gioco: Lombradia, Veneto e Trentino -Alto Adige. Cerimonia di apertura allo Stadio Meazza in San Siro Milano, quella di chiusura All'Arena di Verona. Pochi dubbi sulla validità degli atleti azzurri i quali puntano a strappare almeno 20 medaglie. È quello l'obiettivo di un Olimpiade giocata in casa, la terza invernale dopo Cortina 1956 e Torino 2006. La quarta se aggiungiamo quella estiva di Roma 1960. 93 le Nazioni in gara, 16 le discipline in programma, debutta lo sci alpinismo. La torcia olimpica sarà presentata il 14 aprile.