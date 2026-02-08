MILANO-CORTINA 2026 Olimpiadi, Italia d'argento nel biathlon con la staffetta mista Wierer e Vittozzi trascinano gli azzurri, dopo una prova solida dei frazionisti maschili Giacomel e Hofer. Sesta medaglia tricolore

Olimpiadi, Italia d'argento nel biathlon con la staffetta mista.

Trainata da due frazioni eccezionali delle due donne, l'Italia vince l'argento nella staffetta mista del biathlon. Tommaso Giacomel, Lucas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla strafavorita Francia. Dopo due solide frazioni di Giacomel e Hofer in cui gli azzurri sono rimasti a portata di podio, determinanti sono state le prove di Wierer e Vittozzi.

Mentre i francesi davanti facevano il vuoto, come preventivabile, Wierer riportava a contatto con il podio l'Italia, a meno di 20 secondi dai transalpini ma soprattutto a pochi decimi da Norvegia e Germania. Poi è partita Vittozzi, detentrice della Coppa del mondo, che non ha sbagliato un colpo, né sugli sci, né, soprattutto, al poligono. L'azzurra ha fatto 10 su 10, scavando un margine incolmabile con le avversarie dopo il secondo giro al tiro.

Alla fine, chiusura in passerella sia per la Francia, sia per l'Italia, sia per la Germania, che ha è incappata in un giro di penalità e ha chiuso con 1'05" di distacco, ma mettendo 32 secondi tra sé e la Norvegia. È la seconda medaglia d'argento nelle Olimpiadi per il biathlon, l'ottava medaglia in complesso, nonché la sesta medaglia azzurra per questa edizione dei Giochi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: