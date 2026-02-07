Olimpiadi, Italia subito a medaglia: Franzoni e Paris 2° e 3° in discesa

Prima gara da medaglie e primi podi per l'Italia, alle Olimpiadi invernali: Giovanni Franzoni e Dominik Paris vincono l'argento e il bronzo nella discesa libera maschile. I due azzurri chiudono rispettivamente a 20 e a 50 centesimi dallo svizzero Franjo Von Allmen, autore di una prova stellare, solida nella prima metà, impeccabile nella seconda, dove affronta perfettamente il salto e guadagna sufficiente velocità per arrivare davanti a tutti al traguardo. Proprio quel salto ha fatto la differenza, perché, fin lì, Franzoni e Paris avevano fatto meglio dello svizzero.

Primo dei delusi è Marco Odermatt, quarto e lontano dall'oro, distante 7 decimi, dopo una prova buona nella prima parte ma in difesa nella seconda. Per lo svizzero ci saranno però occasioni per rifarsi, soprattutto nello slalom gigante. Chiude la top 10 Mattia Casse, staccato di 1.67 secondi dalla vetta, solo 16° il quarto italiano in gara, Florian Schieder, a 1.96 dall'oro.

Per ciascuno dei tre medagliati è il primo podio olimpico, ma con dei distinguo: Von Allmen, campione mondiale in carica di discesa libera e combinata a squadre, e Franzoni sono dei classe 2001 ed erano entrambi al debutto nei Giochi, per Paris, campione mondiale di supergigante nel 2019 e classe 1989, quella di Milano-Cortina era l'ultima chiamata olimpica. Una chiamata a cui ha risposto, su una pista che conosce come le proprie tasche, la Stelvio. Ora i velocisti riposeranno per tre giorni, poi torneranno in gara mercoledì 11 per la prova di supergigante.









