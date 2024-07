PARIGI 2024 Olimpiadi: oro nella spada femminile, argento le ginnaste e bronzo l'eterno Paltrinieri

Olimpiadi: oro nella spada femminile, argento le ginnaste e bronzo l'eterno Paltrinieri.

Oro nella spada femminile per le azzurre Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi, che in finale hanno battuto la squadra francese. Nel giorno in cui Parigi incorona Simone Biles regina della ginnastica artistica, c'è spazio e gloria anche per le azzurre. L'Italia conquista una storica medaglia d'argento a squadre che non arrivava dal 1928. Finisce con un bronzo per Paltrinieri la finale degli 800 stile libero.

Nel judo (81 kg) Antonio Esposito ko nella finalina per il bronzo. Delusione per Jasmine Paolini che esce dal torneo olimpico di tennis, battuta dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova. Agli ottavi Lorenzo Musetti in due set sull'argentino Navone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: