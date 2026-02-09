Olimpiadi, per Lindsey Vonn doppia operazione al femore della gamba sinistra

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Lindsey Vonn, protagonista di una terribile caduta nella discesa libera femminile di ieri a Cortina. La sciatrice statunitense, ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è stata sottoposta a due interventi chirurgici per rimediare alla frattura scomposta alla gamba sinistra, al femore. Un doppio intervento per prevenire complicazioni legate a gonfiore e flusso sanguigno.

La Vonn, già partita con il legamento crociato rotto, era caduta dopo soli 12 secondi avvitandosi su se stessa - dopo aver agganciato la porta - e ricadendo duramente in pista con urla che avevano gelato il sangue a tutti gli spettatori. Ha trascorso la nottata in terapia intensiva.







