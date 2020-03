Olimpiadi, Premier Abe apre al rinvio

"Diventa difficile pensare alle Olimpiadi così come da programma iniziale". A dirlo, ed è la prima volta, è il Primo Ministro del Giappone Shinzo Abe. Si apre dunque ufficialmente all'ipotesi di un rinvio ad ottobre dei Giochi Olimpici. "La priorità - ha detto Abe intervenendo al Parlamento- è la salute degli atleti e dunque dovremo fare attente valutazioni. L'ultima parola -ha concluso- spetta al Cio e comunque non è in discussione la cancellazione di Tokio 2020, ma solo un rinvio. In mattinata i Comitati Olimpici di Canada e Australia hanno fatto sapere che non parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, se queste dovessero svolgersi in estate: il Cio si è dato un termine massimo di un mese per decidere.