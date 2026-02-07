MILANO-CORTINA 2026 Olimpiadi, primo oro italiano: vittoria e record per Lollobrigida, nei 3000m di pattinaggio L'azzurra domina la prova, nel giorno del 35° compleanno, staccando di oltre 2 secondi le rivali

Olimpiadi, primo oro italiano: vittoria e record per Lollobrigida, nei 3000m di pattinaggio.

Record olimpico, record italiano, record personale e tutte le più grandi avversarie della disciplina messe alle spalle, nel giorno del proprio 35° compleanno: Francesca Lollobrigida è la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi invernali casalinghe, nei 3000 metri di pattinaggio femminile. Una prova sontuosa di Lollobrigida, che cancella una stagione negativa, in cui non era mai salita sul podio nella distanza, e concentra tutte le energie dell'anno nella gara che conta di più.

Il tempo dell'azzurra è di 3'54"28, che sbriciola il precedente record, di 3'56"93. Per rendere la dimensione dell'impresa di Lollobrigida, Ragne Wiklung e Valeri Matias, seconda e terza, hanno battuto e pareggiato il vecchio primato. Vecchio, appunto, perché l'italiana, oltre ad averlo demolito, ha rifilato oltre 2 secondi alle avversarie. Per lei è la terza medaglia olimpica, il primo oro, dopo l'argento sui 3000 metri e il bronzo nella mass start a Pechino 2022.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: