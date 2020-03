GIOCHI OLIMPIADI Olimpiadi rinviate, un fatto senza precedenti

Olimpiadi di Tokyo ufficialmente rinviate al 2021. E' la prima volta che succede in tempo di pace. A causa della pandemia da Coronavirus quindi i Giochi si potranno tenere entro l'estate 2021 con la possibilità anche di anticiparli alla primavera. Esclusa l'opzione autunnale per garantire a tutti gli atleti di riprendere la preparazione e presentarsi al top alle Olimpiadi.

Fino a pochi giorni fa sia il Cio sia il governo giapponese erano sulla linea di una conferma di Tokyo 2020. Domenica scorsa Bach aveva ammesso, dopo una riunione del board, che un eventuale rinvio sarebbe stato deciso entro quattro settimane.

Ma interi Comitati Olimpici nazionali (compreso quello Usa), numerose federazioni sportive (a partire da quella internazionale di atletica) e molti singoli atleti avevano sollecitato una decisione immediata sul rinvio. Il posticipo porterà a ingenti perdite finanziarie non solo per il Giappone, ma anche per il Cio.



