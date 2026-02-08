MILANO CORTINA 2026

Olimpiadi, settima medaglia per l'Italia: Lorello è bronzo nel pattinaggio di velocità.

Settima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo l'oro di Francesca Lollobrigida, arriva un altro metallo per i colori azzurri nel pattinaggio di velocità: Riccardo Lorello è bronzo nei 5000m maschili. Super prestazione da parte del 23enne nato a Rho, nella sede di gara dello Speed Skating. 6'09''22 il crono fatto segnare da Lorello, battuto solo dal norvegese Sander Eitrem – che in 6'03''95 realizza il nuovo record olimpico – e il ceco Jilek. Quarta posizione per l'altro italiano, Davide Ghiotto.

