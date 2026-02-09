MILANO CORTINA 2026 Olimpiadi, storico bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura: medaglia numero 9 per l'Italia

È stata la domenica delle facce di bronzo, ma dal valore dorato per il pattinaggio italiano. L’Italia ha conquistato la quinta medaglia di bronzo di una straordinaria giornata sportiva – sei medaglie totali, record azzurro alle Olimpiadi Invernali - grazie al Team Event di pattinaggio di figura, suggellato dalla prova solida e coraggiosa di Matteo Rizzo nel singolo maschile. All’esordio olimpico e schierato al posto di Daniel Grassl, Rizzo ha battuto il georgiano Nika Egadze, autore di due errori, assicurando all’Italia il terzo posto finale. L’oro è andato agli Stati Uniti trascinati da Ilia Malinin, davanti al Giappone.

Un risultato che pesa nella storia: prima di oggi, l’Italia aveva vinto solo due medaglie olimpiche nel pattinaggio di figura, entrambe di bronzo, con Fusar Poli–Margaglio a Salt Lake City 2002 e Carolina Kostner a Sochi 2014. Questo bronzo, conquistato nel Team Event, certifica invece la crescita di un movimento ormai maturo, capace di esprimere non solo singole eccellenze ma una squadra completa e competitiva. Protagonisti di questa impresa sono stati Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza, Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie di artistico, Lara Naki Gutmann nel singolo femminile, Daniel Grassl e Matteo Rizzo nel singolo maschile. L’Italia è rimasta stabilmente in corsa per il podio fin da venerdì, costruendo il risultato passo dopo passo.



