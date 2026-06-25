OLIMPIADI Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi La presidente Coventry annuncia la creazione di un fondo da 140 milioni a quadriennio. Forcellini: "Decisione in linea coi principi olimpici"

Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi.

Il Comitato olimpico internazionale cambia e non è un cambiamento da poco. Per la prima volta, a partire da chi sia sceso in gara durante Milano-Cortina 2026, gli atleti partecipanti alle Olimpiadi riceveranno un contributo di 10.000 dollari ciascuno per il solo fatto di aver preso parte ai Giochi, a prescindere dai risultati raggiunti.

Lo ha comunicato la presidente del Cio, Kirsty Coventry, annunciando la creazione di un fondo da 140 milioni di dollari per il corrente quadriennio olimpico, durante la 146a sessione del Comitato, a Losanna. Affiancata dal presidente della Commissione atleti, Pau Gasol, due volte campione Nba nonché tre volte medagliato olimpico nel basket con la Spagna, Coventry ha spiegato che questa novità non vada vista come premio per le prestazioni, ma come investimento nelle persone che rendono possibile il movimento olimpico. Una misura volta a favorirne la preparazione e, soprattutto, ad aiutarle nella complessa transizione tra la carriera agonistica e il ritiro.

Le pressioni della Commissione atleti hanno aiutato ad abbattere la ritrosia del Cio, che temeva di snaturare la filosofia olimpica associando la partecipazione a una remunerazione individuale. Invece, secondo Christian Forcellini, questa decisione è "profondamente coerente con i valori dell'olimpismo, perché riconosce il ruolo centrale dell’atleta e il valore del percorso che conduce alla qualificazione olimpica". Nel plaudere alla scelta sui propri profili social, il presidente del Cons parla di "segnale forte e concreto: investire sugli atleti significa investire nel futuro dello sport".





Il primo sammarinese a beneficiarne sarà Rafael Mini, in gara a Milano-Cortina nello sci alpino. Le domande per accedere al fondo si apriranno a fine 2026 e i contributi saranno erogati nel 2027 dai comitati olimpici di ciascun Paese coinvolto, che li distribuiranno ai propri atleti per conto del Cio.

La misura non riguarderà, però, i Giochi olimpici giovanili, e non potranno accedervi neanche gli atleti che abbiano violato le norme antidoping, il codice etico olimpico o i regolamenti sportivi generali. Secondo il Cio, il programma coinvolgerà circa 14.000 atleti a quadriennio – comprendendo sia l'edizione estiva, sia quella invernale – e il contributo sarà ripartito in misura eguale tra ciascun beneficiario, anche quelli che abbiano partecipato in quanto componenti di una squadra. Ciò vuol dire che, per esempio, un saltatore in alto riceverà 10.000 euro, così come uno sciatore o il membro di una Nazionale di basket.

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