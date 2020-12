PARIGI 2024 Olimpiadi, Thomas Bach: "Soddisfatto per il programma di Parigi 2024"

Il Comitato Esecutivo del CIO ha approvato il programma finale per le Olimpiadi in programma nel 2024 a Parigi. La grande novità è rappresentata dal debutto della breakdance mentre arrampicata sportiva, skateboard e surf verranno riconfermate dopo il loro esordio previsto la prossima estate a Tokyo. Le quattro discipline si aggiungeranno ai 28 sport tradizionali e, per la prima volta nella storia dei Giochi, si raggiungerà la parità esatta tra partecipanti di sesso maschile e femminile. Cancellata, invece, la 50km di marcia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Sono felice di questo nuovo programma per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 perché riflette l'Agenda Olimpica 2020 e prepara le Olimpiadi per il mondo post-coronavirus." - ha affermato il presidente del CIO Thomas Bach - "In primo luogo, dobbiamo dire che avremo quattro sport che parlano ai giovani. Ci sarà anche la piena parità di genere per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, con esattamente il 50% di atleti maschi e femmine. Inoltre, siamo riusciti a ridurre di 1.000 il numero di atleti e funzionari, il che facilita notevolmente il lavoro e riduce i costi per il Comitato Organizzatore."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









I più letti della settimana: