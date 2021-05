TENNIS Open Italia: la finale sarà Nadal-Djokovic Sonego che si arrende in tre set

Il sogno di Lorenzo Sonego agli Internazionali di Roma si interrompe in semifinale, dopo aver battuto in mattinata Andrey Rublev e aver costretto Novak Djokovic a una maratona serale chiusa solo al terzo set. Alla fine il numero uno del mondo riesce a piegare il 26enne torinese per 6-3 6-7(5) 6-2 dopo due ore e 44 minuti di gioco e dà appuntamento in finale a Rafa Nadal. Gli applausi dei 2415 spettatori del Centrale sono tutti per Lorenzo Sonego, il torinese che ha conquistato il cuore di Roma diventando per tutti 'Lollo' e che da domani sarà il terzo miglior italiano nel circuito ATP.

