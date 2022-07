GIOCHI DEL MEDITERRANEO Orano 2022, Italia: "Il Mediterraneo è Mare Nostrum" La squadra azzurra vince il medagliere per la quinta volta di fila, la 14' in totale ai Giochi del Mediterraneo. Seconda la Turchia.

È sempre Italia nel medagliere finale. Ai Giochi del Mediterraneo la squadra azzurra non sbaglia nemmeno questa edizione e per la quinta volta consecutiva si prende il titolo virtuale di prima nella classifica delle medaglie vinte. Gli azzurri conquistano 159 podi con 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi, migliorando di 3 podi Tarragona 2018. Secondo posto generale per la Turchia, terzo la Francia. Su 19 edizioni disputate la squadra italiana ha primeggiato per 14 volte. Un bel punto di partenza per Taranto 2026.

L'oro di Rachele Calissi nel fioretto aveva consegnato all'Italia la matematica certezza del primo posto nel medagliere. Rachele Calissi ha superato in finale per 15-7 la francese Morgane Patru. Nella giornata finale dedicata sempre alla scherma è arrivato anche il bronzo di Davide Filippi.

Il nuoto ha continuato a regalare soddisfazioni. Matteo Rivolta nei 100 farfalla è sul gradino più alto del podio con il tempo di 51,66, nuovo record dei Giochi del Mediterraneo. Sul podio anche Edoardo Valsecchi, bronzo. Medaglia d'oro anche per Filippo Megli nei 200 stile libero con 1:47.33. Carlotta Zofkova è d'argento nei 100 dorso con 1:0161. Splendida doppietta nei 200 dorso uomini con Lorenzo Mora, oro grazie al tempo di 1:57.62 e Matteo Restivo, argento. Nei 400 stile libero c'è anche il bronzo di Antonietta Cesarano con 4:10.13. Ultima medaglia del nuoto azzurro è arrivata nella 4x100. Sonia Laquintana, Alice Mizzau, Sofia Morini e Viola Scotto Di Carlo vincono il bronzo.

