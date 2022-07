GIOCHI DEL MEDITERRANEO Orano 2022: Volley d'oro, calcio d'argento per l'Italia

La penultima giornata dei giochi regala il sorpasso dell'Italia alla Turchia nel medagliere. Diventano 148 i podi conquistati dagli Azzurri che si portano a un totale di 44 ori, 48 argenti e 56 bronzi. È d'oro la medaglia della pallavolo femminile. L'Italvolley domina la Turchia e si prende la medaglia più bella. La squadra del tecnico Luca Pieragnoli s'impone 3-1 (26-24, 25-20, 22-25, 25-22). Dalla pallavolo arriva anche il bronzo degli uomini. La squadra di Vincenzo Fanizza supera la Francia per 3-1 (22-25, 25-20, 25-15, 31-19) al termine di un quarto set ‘infinito’ che entusiasma gli spettatori presenti.

È d'argento la medaglia del calcio. Nella finale gli azzurri cedono di misura contro la Francia. Davanti a oltre 30 mila spettatori, è 0-0 all'intervallo, poi l'Italia sfiora il vantaggio con Accornero che colpisce la traversa. La rete che vale la medaglia d'oro della Francia la segna al 68' Pirringuel che ribadisce in rete la respinta del portiere azzurro. Altre medaglie per l'Italia dal sollevamento pesi. Si parte con il bronzo di Cristiano Giuseppe Ficco. Il pesista azzurro, impegnato nella categoria 102 kg, si piazza al terzo posto nella prova di strappo con 164 kg.

Italia super protagonista nel nuoto. Lisa Angiolini ha dominato i 50 rana. Con lei sul terzo gradino del podio è salita Anita Bottazzo. Per una splendida doppietta di medaglie azzurre. Oro per Sara Franceschi nei 200 misti con il tempo di 2:12.19, migliorando il tempo di batteria. Oro anche per Claudio Faraci nei 200 farfalla con il crono di 1:57.09, anche in questo caso migliorando il tempo delle qualifiche. Nei 100 farfalla Ilaria Bianchi ha fermato il tempo a 59.06 conquistando in questo modo la medaglia di bronzo.

Altro metallo prezioso con la staffetta 4x100 femminile con Zokfova, Angiolini, Bianchi, Morini più forti di Spagna e Turchia. Un risultato replicato anche dal quartetto maschile che sempre nella 4x100 è d'oro con Mora, Pinzuti, Rivolta e Bori. Finale tutta italiana nella spada donne. Per un derby azzurro che ha visto il successo di Giulia Rizzi sulla connazionale Nicol Foietta. Giulia Rizzi s'impone sulla compagna di nazionale con il punteggio di 15-8. Argento per Valerio Cuomo sempre nella spada. L'azzurro cede in finale solo all'egiziano Elsayed 15-13.

