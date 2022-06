ORANO 2022 Orano, Giochi del Mediterraneo: subito 5 medaglie per l'Italia In Algeria arrivano le prime medaglie con l'Italia che ne vince ben 5: oro delle "Fate" nella ginnastica artistica, argento e tre bronzi nel karate.

Prima giornata di gare e prime medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. La più importante e la più preziosa arriva dalla ginnastica artistica dove le “Fate” - Alice e Asia D'Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa e Angela Andreoli – vincono l'oro nella prova All Around a squadre. Punteggio di 161.950 per le azzurre che chiudono davanti a Francia e Spagna.

Le altre medaglie sono tutte del karate: nessuna d'oro, però, con i padroni di casa dell'Algeria che fanno “piazza pulita” e salgono per ben 4 volte sul gradino più alto del podio. Può essere comunque soddisfatto Luca Maresca che perde la finale dei 67kg contro il greco Dionysios ma si mette la medaglia d'argento al collo. Italia che vince, poi, 3 bronzi nel kumitè. Qualche rammarico per il campione olimpico e portabandiera nella cerimonia d'apertura Luigi Busà che, sconfitto ai quarti, si è dovuto accontentare del terzo posto nei 75kg. Stessa sorte per Veronica Brunori nei 55kg e Alessandra Mangiacapra 61kg: le loro sono le prime medaglie al femminile della rassegna a 3 cerchi.

Azzurri che partono bene anche nel torneo di calcio, riservato agli Under 18: l'Italia supera 1-0 il Portogallo con il portiere della Roma Davide Mastrantonio che respinge ad inizio ripresa il rigore di Ricardo Marques e l'attaccante del Bologna Antonio Raimondo che, a un quarto d'ora dalla fine, buca Joao Carvalho e mette già una seria ipoteca sull'accesso alle semifinali.

