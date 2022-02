ATLETICA LEGGERA Orlen Cup: Jacobs vola in Polonia E' grande Italia al meeting di Lodz con ben 4 podi, tra cui quello dell'oro olimpico Marcell Jacobs che torna in pista e domina. Sempre nei 60mt Chituru è 3° mentre è doppio argento per Dosso (60mt femminili) e Weir (lancio del peso).

Che siano 100 metri o 60 cambia poco: Marcell Jacobs continua nel proprio straordinario momento di forma, torna in pista e domina alla Orlen Cup di Lodz, in Polonia. L'oro olimpico era il più atteso e non ha deluso le aspettative fermando il cronometro sul 6''49. Un gran tempo che, però, non lascia il fenomeno veneto pienamente soddisfatto: l'obiettivo era quello di migliorare il personale di 6''47 e avvicinarsi al record europeo fissato a 6''42. I Mondiali Indoor di Belgrado a marzo possono essere l'occasione giusta. Jacobs ha battuto lo statunitense Rodgers e l'altro azzurro Ali Chituru, anche lui sul podio.

Le buone notizie in casa Italia non finiscono qui: nei 60 metri femminili Zaynab Dosso si conferma in stato di grazia ed è seconda alle spalle della polacca Swoboda. Il suo 7''19 vale anche come record italiano: eguagliato quello di Marisa Marullo fatto segnare addirittura 39 anni fa, nel 1983. La quarta e ultima medaglia azzurra di serata arriva dal lancio del peso con Zane Weir argento con la misura di 21.02. Meglio ha fatto solo un altro polacco – Bukowiecki – con 21.39.

