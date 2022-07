Oro a sorpresa nel disco alla cinese Bing Feng. Fuori l'azzurra Folorunso dai 400 ostacoli

La sorpresa della notte di Eugene si chiama Bing Feng. La cinese si aggiudica contro ogni pronostico l'oro nel disco con un buon primo lancio a 69.12. Seconda la croata Perkovic con 68.45, terza la statunitense Allman con 68.30. Nei 3000 siepi donne, oro al Kazakistan con Jeruto che ha vinto in 8'53''02, il terzo tempo di sempre. Seconda l’etiope Getachew con 8’54″61 e bronzo per l'altra connazionale Abebe. Il record italiano sui 400 ostacoli non è bastato all'azzurra Folorunso per centrare la finale. L'emiliana ha fermato il tempo a 54.34, un crono ancora piuttosto lontano rispetto al 53.63 che serviva per strappare il pass. Folorunso chiude quindi al quinto posto la propria semifinale. Fuori anche le altre due azzurre, Rebecca Sartori e Linda Olivieri.

Negli 800 metri grande performance del ventiduenne Catalin Tecuceanu, che dall'ultima pozione a 150 metri dal traguardo, risale la china fino a chiudere quinto, poi quarto, alla luce della squalifica di Jonah Koech. Con il tempo di 1'44''83, suo nuovo primato personale, l'azzurro si porta a casa il passaggio in semifinale. Miglior tempo per il canadese Marco Arop in 1:44. 56.