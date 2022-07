Oro ai mondiali per le azzurre del fioretto

Al penultimo giorno dei mondiali di scherma al Cairo arriva finalmente la prima medaglia d'oro per gli azzurri. Una conquista che si aggiunge ai tre argenti e ai due bronzi dei giorni scorsi. Protagoniste le ragazze del fioretto a squadre, che tornano a vincere per la prima volta dopo cinque anni. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi eliminano la Polonia ai quarti e il Giappone in semifinale, chiudendo in bellezza contro gli Stati Uniti, con un 45-27. Partite un po' in sordina, le azzurre hanno affrontato una finale in discesa, terminata con le stoccate vincenti di Errigo. Ai ragazzi della spada va un po' meno bene, ma riescono comunque a portare a casa l'argento. Davide di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara si arrendono in finale contro la Francia. Finisce 45-42, con i campioni d'oltralpe che salgono a quattro ori nella rassegna de Il Cairo.