TOKYO 2020 Oro e record mondiale: il quartetto dell'inseguimento nella storia

Clamorosa medaglia d'oro per l'Italia nell'inseguimento a squadra. Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna battono in finale la Danimarca facendo segnare un nuovo record del mondo in 3'42''032.

