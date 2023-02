MONDIALI COURCHEVEL 2023 Oro nel SuperG al canadese Crawford Sorpresa nel SuperG maschile, Il canadese James Crawford centra il suo primo successo in carriera. Niente da fare per i favoriti, il norvegese Kilde e lo svizzero Odermatt. Out Paris

Oro nel SuperG al canadese Crawford.

James Crawford classe '97 oro a sorpresa nel Super G maschile ai mondiali di sci di Courchevel. Il canadese trionfa con il tempo di 1'07"22 beffando il norvegese Kilde per appena un centesimo, con Alexis Pinturault, trionfatore nella combinata alpina, a completare il podio e regalare la seconda medaglia alla Francia padrona di casa. Nessun italiano in top 10: il migliore è Mattia Casse (+1"10). Caduta senza conseguenze per Dominik Paris.

