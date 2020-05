Osmany Juantorena: "Questo periodo di inattività mi ha insegnato tante cose"

La Federazione Internazionale Volley ha annunciato la cancellazione della Nations League 2020 di pallavolo, a causa dell' emergenza sanitaria. La Nations Legaue doveva cominciare il 19 maggio per la competizione femminile e il 22 per quella maschile. Intanto lo schiacciatore della Nazionale Italiana, Osmany Juantorena parla di questo periodo di inattività ma non perde di vista l'obiettivo principale che sono le Olimpiadi di Tokio.