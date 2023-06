Ostrava Golden Spike: Simbine trionfa nei 100 davanti a Ceccarelli

In Repubblica Ceca è il sudafricano Akani Simbine a trionfare sui 100 metri con il tempo di 9,98. Una bella gara nella quale si mette in mostra anche l'azzurro Samuele Ceccarelli, che dopo aver vinto gli Europei in Polonia sale sul secondo gradino del podio con 10.15. Terzo il campione olimpico dei 200 il canadese Andre De Grasse.

Con un grandissimo sprint nel finale, Lamecha Girma si aggiudica la vittoria nei 1500. L'etiope, argento olimpico a Tokyo nei 3000 siepi, ferma il cronometro su 3:33.15 nuovo personale sulla distanza dei 1500. Jakub Vadlejch conferma le attese e nella gara di giavellotto conquista la medaglia d'oro. Il ceco vince al quarto tentativo con la misura di 81,93 metri. C'era grande attesa per vedere Armand Duplantis. Il campione olimpico e del mondo di salto con l'asta supera i 6,12 al primo tentativo.

Grande favorito per la vittoria del lancio del disco, lo sloveno Kristian Ceh si conferma e vince con 68,55 metri. Parla francese la vittoria dei 110 ostacoli, con William Belocian con 13,25 davanti al connazionale Just Kwaou-Mathey con 13,32. In campo femminile il successo dei 100 ostacoli vanno a Portorico con Jasmin Camacho-Quinn in 12.42 precedendo Tia Jones a due centesimi. Nel getto del peso l'americano Ryan Crouser continua il suo dominio e vince con un lancio di 22,63.