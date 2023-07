ATLETICA LEGGERA Ottimi risultati per gli atleti dell'Olimpus agli assoluti di Molfetta Alassandra Gasparelli chiude al quinto posto la finale dei 100 metri femminili

Alessandra Gasparelli si conferma tra le migliori atlete d’Italia conquistato il 5° posto nella finale dei 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta, Nei 400 ostacoli, Andrea Ercolani Volta non si qualifica per la finale solo per un soffio, 10° assoluto con il tempo di 52.31. Nella Staffetta 4X100 femminile, Rebecca Guidi, Giulia Sammarini, Sofia Bucci e Alessandra Gasparelli chiudono all'ottavo posto con l'ottimo tempo di 48.30.

