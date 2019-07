Pallanuoto: Italia campione del mondo

L'Italia di pallanuoto maschile trionfa a Gwangju. Il Settebello allenato da Alessandro Campagna vince la medaglia d'oro al Mondiale battendo la Spagna 10-5 in finale. Le reti degli azzurri sono di Echenique, Figlioli, Renzuto, Aicardi, Di Fulvio, Bodegas, Luongo e Dolce ( questi ultimi autori di una doppietta). Una partita dalle mille emozioni che si conclude con la festa azzurra in piscina dove finisce in acqua anche il ct Campagna.