MONDIALI Pallanuoto: Italia d'argento, Croazia d'oro ai rigori

Pallanuoto: Italia d'argento, Croazia d'oro ai rigori.

Niente oro ai Mondiali per l'Italia della pallanuoto. A Doha il Settebello del ct Sandro Campagna ha perso la finale con la Croazia per 15-13 dopo i rigori. La partita era finita in parità, 11-11.

