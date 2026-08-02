Pallavolo: 3-2 agli Usa, la Polonia vince la Nations League

La Polonia ha vinto la Nations League di pallavolo battendo 3-2 in finale a Ningbo, in Cina, gli Stati Uniti col punteggio di 25-21, 23-25, 25-27, 25-23, 15-10. Campioni del mondo in carica, i polacchi hanno conquistato il loro quarto titolo nella competizione, dopo le vittorie del 2012 (nell'allora denominata World League), 2023 e del 2025. Sotto 2-1 dopo aver vinto il primo set, la Polonia è riuscita a pareggiare e quindi a imporsi nel tie-break decisivo. La medaglia di bronzo è andata alla Slovenia, che ha sconfitto il Giappone per 3-1 (25-21, 26-28, 25-22, 25-22) nella finale per il terzo posto. L'Italia era stata eliminata nei quarti di finale proprio dagli Stati Uniti, con un secco 3-0.







