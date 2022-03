VOLLEY Pallavolo: Accordo E-R con Fipav per eventi fino al 2024

Un "abbraccio" tra la Federazione italiana di pallavolo e l'Emilia-Romagna. Così l'allenatore della nazionale femminile di volley, Davide Mazzanti, ha definito l'accordo triennale - dal 2022 al 2024 - sottoscritto da Regione e Fipav, che prevede eventi internazionali e nazionali di pallavolo, beach volley e sitting volley. "Teniamo particolarmente a questo sport e lo consideriamo uno dei più popolari - ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna - con questo progetto la pallavolo parteciperà alla promozione e alla crescita del territorio".

Tra le altre cose, nel 2022, dal 20 al 24 luglio, Bologna ospiterà le finali della 'Volleyball Nations League', il torneo annuale più importante organizzato dalla Federazione internazionale di pallavolo (Fivb). Mentre nel 2023, la città ospiterà le semifinali e la finale dei campionati europei maschili di volley, in cui la nazionale italiana si troverà a difendere il titolo. Tra la primavera e l'estate del 2022 sono previste invece le finali dei campionati nazionali maschili e femminili di sitting volley e una tappa dei campionati nazionali di beach volley, dal 24 al 26 giugno a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini.

Per quanto riguarda il settore giovanile, dal 27 giugno al 2 luglio si terrà a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, il Trofeo delle Regioni. Infine, le nazionali giovanili di pallavolo hanno scelto Zocca, in provincia di Modena, e Cervia, in provincia di Ravenna, per le collegiali estive di preparazione.

