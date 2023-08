Esordio vittorioso per l'Italvolley maschile ai campionati europei. Nel primo match del gruppo A, disputato a Bologna, la formazione allenata da Ferdinando De Giorgi ha battuto 3-0 (25-17, 25-18, 25-15) il Belgio. Giovedì nuovo impegno per l'Italia: i campioni d'Europa in carica affronteranno l'Estonia a Perugia.