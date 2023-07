Pallavolo: Slovenia ko, azzurri alle Finals di Nations League

Non si ferma l'Italvolley che batte anche la Slovenia e vola alle Finals della Nations League. Gli azzurri di Fefè De Giorgi, dopo i successi contro Brasile e Canada, si impongono sugli sloveni 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) e conquistano il pass per la finale a 8 in programma a Danzica dal 19 al 23 luglio. La vittoria numero 8 consegna quindi alla nazionale la matematica certezza di volare in Polonia per la fase finale della Volleyball Nations League ma servirà aspettare la conclusione della week 3 per conoscere la classifica che sancirà gli accoppiamenti dei quarti di finale. L'Italia torna in campo domani contro il Giappone, per l'ultimo match del girone.

