MONDIALI DOHA 2024 Paltrinieri di bronzo, Martinenghi e Razzetti d'argento Gregorio non tradisce mai e chiude con una medaglia gli 800 stile libero. Alberto e Nicolò sono secondi rispettivamente nei 200 farfalla e 50 rana.

Paltrinieri di bronzo, Martinenghi e Razzetti d'argento.

L'azzurro ha chiuso al terzo posto la gara degli 800 stile di Doha. In testa alla gara dai 350 fino ai 700 metri, è stato battuto dall'irlandese Daniel Wiffen, oro in 7'40"94, e dall'australiano Elijah Winnington, che l'ha bruciato negli ultimi metri soffiandogli l'argento per appena tre centesimi. Settima piazza per Luca De Tullio, l'altro azzurro in finale, che ha nuotato in 7'49"79. Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 200 metri farfalla. Si tratta della prima medaglia vinta dall'Italia ai mondiali in questa disciplina Ancora una medaglia d’argento per Nicolò Martinenghi. Dopo quella dei 100 rana l’azzurro conquista anche quella nei 50. L’oro è andato all’australiano Sam Williamson, bronzo per lo statunitense Nic Fink. Sesto posto per l’altro azzurro in finale, Simone Cerasuolo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: