Paltrinieri e Detti di nuovo in acqua

La prima, come sempre, è stata Federica Pellegrini che lunedi è tornata in acqua a Verona. Adesso tocca al Centro Federale di Ostia che per definizione è la casa del nuoto italiano. Aperto. Nella vasca all’aperto da 50 metri è tornato in acqua campione olimpico Gregorio Paltrinieri che dopo 2 mesi di allenamento a secco non la vede benissimo. Accanto, ma a debita distanza, il bronzo olimpico di Gabriele Detti pure lui in acqua agli ordini di coach Stefano Morini. Uno per corsia, non per i soliti 9 Km, ma solo per la metà. In assenza di gare almeno sino ad ottobre e in attesa di capire il destino dei Mondiali in vasca corta si parte senza forzare. E con complimenti reciproci. Nel video l'intervista al Campione Olimpico Gregorio Paltrinieri e al compagno di squadra (bronzo a Rio) Gabriele Detti.