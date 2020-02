Pantani: a Cesenatico il 16/o anniversario della morte

Secondo tradizione, la famiglia, i tifosi e gli amici ricordano a Cesenatico il sedicesimo anniversario della scomparsa di Marco Pantani avvenuta in un residence di Rimini il 14 febbraio 2004. Il ricordo del campione è ancora molto vivo: il cimitero dove riposa nella tomba mausoleo, il museo, la statua che lo raffigura in piazza Marconi, sempre a Cesenatico, saranno visitati da numerosi tifosi. Nello Spazio Pantani, il museo multimediale di fianco alla stazione ferroviaria, i genitori del Pirata, insieme allo staff della Fondazione Marco Pantani in questi giorni accompagnano gli appassionati a scoprire la vita del ciclista.

Sulla tomba, nel cimitero di Cesenatico dove è indicata da vari cartelli, continuano ad arrivare fiori, pensieri, letterine e doni da tutto il mondo. Alle 20 sarà celebrata una messa nella chiesa di San Giacomo sul porto canale, proprio dove ci furono i funerali.



