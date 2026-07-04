WIMBLEDON Paolini agli ottavi di finale, in campo oggi anche Berrettini, Cobolli e Sonego Avanti anche Sinner ,6-4 6-3 6-4 a Brooksby

Paolini agli ottavi di finale, in campo oggi anche Berrettini, Cobolli e Sonego.

Avanza agli ottavi di finale Jasmine Paolini, e lo fa in maniera convincente, battendo la greca Sakkari per 6-1 6-2. La tennista italiana, dopo una prima parte di 2026 molto complicata, si sta ritrovando sull'erba londinese che l'ha vista arrivare in finale nel 2024. Paolini tornerà in campo lunedì contro la tennista filippina Alex Eala, testa di serie numero 29, che ha battuto a sorpresa la campionessa in carica Iga Swiatek.. Eliminata anche la testa di serie numero 3 Elena Rybakina, sconfitta dalla belga Elise Mertens

In campo per l'Italia anche Flavio Cobolli, opposto a Karen Kchachanov, mentre in serata scenderà in campo Matteo Berrettini contro Grigor Dimitrov e Lorenzo Sonego, che tenterà l'impresa contro la testa di serie numero 6 Taylor Fritz.

Ieri ha già raggiunto gli ottavi di finale Jannik Sinner, che dopo un inizio di torneo molto complicato sta salendo di condizione partita dopo partita. Regolato facilmente lo statunitense Brookskby in tre set con il punteggio di 6-4 6-3 6-4. Il campione in carica ha avuto qualche difficoltà solo nel terzo parziale, dove ha perso per due volte il servizio. Al prossimo turno l'altoatesino troverà Shintaro Mochizuki, una delle sorprese di questo torneo. Il giapponese, partito dalle qualificazioni, ha sconfitto la testa di serie numero 23 Rafael Jodar.

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