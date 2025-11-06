Paolini con la febbre, il doppio azzurro è fuori dalle Finals

Per il secondo anno consecutivo finisce presto, ai gironi, il Master di doppio per Errani/Paolini. Le campionesse olimpiche in carica cedono a Veronica Kudermetova ed Elise Mertens con un doppio 6-3 nella sfida decisiva per l'accesso alle semifinali. Va detto che la coppia azzurra ha giocato con Paolini influenzata e nettamente al di sotto del suo standard. Condizione che di fatto ha precluso il cammino di Paolini anche in singolare costringendo la toscana a farmarsi ai gironi. Il doppio Errani-Paolini, testa di serie numero 1 e primo logico favorito, saluta col pieno di rimpianti e con non meno attenuanti l'edizione di Ryahd. Riposo, Billie Jane King Cup e un 2026 tutto da disegnare. In semifinale invece ci va per direttissima l'americana Anisimova, in rimonta e contro pronostico nel battere 6-7 6-4 6-2 Iga Swiatek. La polacca, campionessa uscente delle Finals, resta fuori dalle prime quattro. Tutto nel pomeriggio nel quale Elena Rybakina ha confermato l'ottimo momento di forma superando con un doppio 6-4 Ekaterina Alexandrova, vittoria che le vale il primo posto nel girone. Un'ora e 14 per avere ragione della russa subentrata all'infortunata Madison Keys e che dell'americana ha ereditato la graduatoria compromessa. La kazaka comunque vola meritatamente in semifinale dopo un percorso netto.







