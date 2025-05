TENNIS Paolini/Errani ancora regine: è doppietta agli Internazionali d'Italia La coppia azzurra batte Kudermetova/Mertens in due set e difende il titolo. Paolini campionesse in entrambi i tornei: non accadeva dal 1990

L'Italia femminile fa doppietta agli Internazionali di tennis. Dopo aver vinto la finale del torneo singolare, Jasmine Paolini si prende anche quella di doppio, in coppia con Sara Errani. A Roma, le azzurre hanno battuto in due set la coppia Kudermetova/Mertens, vincendo entrambi i parziali in rimonta. Nel primo, Errani e Paolini erano andate sotto di quattro game, ribaltando il risultato dallo 0-4 al 6-4 finale. Nel secondo, lo svantaggio era di tre game, appianato sul 5-5 e poi rimontato fino al 7-5 conclusivo.

Si tratta della seconda vittoria consecutiva nella capitale per il doppio italiano ed è la prima volta dopo 35 anni che una tennista riesce a completare la doppietta agli Internazionali: l'ultima a riuscirci era stata Monica Seles, nel 1990. Cinque anni prima c'era invece stata l'ultima doppietta romana per una tennista italiana, Raffaella Reggi, che aveva vinto sia in singolare, sia in doppio, in coppia con Sandra Cecchini.

