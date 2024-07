TENNIS Paolini, il sogno si interrompe sul più bello: Krejcikova trionfa a Wimbledon

Al termine di una partita combattuta è Barbora Krejcikova ad alzare al cielo il prestigioso trofeo di Wimbledon. Per Jasmine Paolini è la seconda sconfitta consecutiva in finale ad uno Slam, dopo il ko con Swiatek al Roland Garros. La ceca vince il primo set 6-2, l'azzurra risponde nel secondo portandoselo a casa sempre per 6-2. Decisivo il terzo e ultimo parziale: il break al 7° gioco indirizza il match vinto 6-4 dalla Krejcikova dopo aver annullato due palle break.

"Oggi sono un po' triste. Cerco di continuare a sorridere perché mi devo ricordare che oggi è comunque una bella giornata: sono in finale a Wimbledon e da ragazzina guardavo questa finale e tifavo per Federer. Essere qui è folle". Jasmine Paolini saluta così, con un sorriso, il pubblico al centrale del torneo di Wimbledon.



Paolini si consola con il ranking mondiale: da lunedì la tennista toscana entrerà ufficialmente in top 5.

